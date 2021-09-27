Водій розповів, що побачив дитину на узбіччі траси. Малюк був лише у чобітках та кофтині.
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Я виїхав з повороту і одразу побачив силует, хтось маленький. Був шокований, бо дитина була в чобітках гумових, кофтина і все, більше нічого на дитині не було,
– поділився водій.
Малюк розповів, що його звуть Максимом. Хлопчик пішов у мандри, бо вдома був п'яний батько. До нього викликали поліцію. Хлопчика тим часом відвезли до лікарні.
Завідувачка педіатричного відділення Козятинської лікарні Тетяна Петричка повідомила, що у дитини – нежить та кашель. Це може бути внаслідок переохолодження. Або малюк підхопив якийсь вірус.
Малюк шукав маму у Білій Церкві
- У Білій Церкві 2-річний малюк роздягнений блукав місцевими дворами.
- Маля побачили перехожі й зателефонували до поліції.
- Правоохоронці встановили, що горе-мама залишила дитину вдома та пішла святкувати.
- Прокинувшись, маля злякалося і пішло шукати маму.
- Жінку розшукали в одному з місцевих закладів. Там вона розважалася у компанії подруг.
- Маля відвезли до лікарні. У дитини діагностували застуду.