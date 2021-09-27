Водій розповів, що побачив дитину на узбіччі траси. Малюк був лише у чобітках та кофтині.

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Я виїхав з повороту і одразу побачив силует, хтось маленький. Був шокований, бо дитина була в чобітках гумових, кофтина і все, більше нічого на дитині не було,

– поділився водій.

Малюк розповів, що його звуть Максимом. Хлопчик пішов у мандри, бо вдома був п'яний батько. До нього викликали поліцію. Хлопчика тим часом відвезли до лікарні.

Завідувачка педіатричного відділення Козятинської лікарні Тетяна Петричка повідомила, що у дитини – нежить та кашель. Це може бути внаслідок переохолодження. Або малюк підхопив якийсь вірус.

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