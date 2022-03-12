Сбежать не получится: разведка опубликовала имена 78 отдельной бригады оккупантов

Российским оккупантам придется отвечать за все преступления, которые они совершили против Украины. Сбежать не удастся никому – наша разведка узнает имя каждого, кто перешел украинскую границу с оружием в руках.

Российским оккупантам не удастся уйти от ответственности за совершенные преступления на территории Украины. Украинская разведка и хакеры делают все возможное, чтобы имя каждого, кто поднял оружие против Украины, стало известным.

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Имена 78 бригады материально-технического обеспечения

Украинским разведчикам удалось получить доступ к данным всех оккупантов 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения. Их часть 11384 расположена в городе Буденовск.

Эти оккупанты принимают участие в преступлениях против мирного населения, за что будут наказаны в случае, если им удастся выжить после встречи с украинскими защитниками. Ознакомиться с именами оккупантов можно по ссылке.

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