3 сентября стало известно, что из домашнего зоопарка в Закарпатье сбежал тигр. Животное пересекло границу со Словакией и подняло настоящий переполох среди местных жителей.

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Путешествия по восточной словацкой границе

Около недели полосатый зверь путешествовал по населенным пунктам возле восточной словацкой границы. Впервые камера зафиксировала животное в 5 километрах от села Брезовец.

Также беспокойство было у жителей и властей села Улич. Сформировали даже бригаду природоохранников, которая разыскивала полосатика.

Поисковая операция велась по двум направлениям: в лесах над селом Новая Седлица и по хребту над селом Брезовец.

На самом деле тигр никуда не убегал

В конце концов, оказалось, что тигр, по имени Талисман, все время был дома. Об этом быстрее узнали словацкие журналисты, которые решили поехать в домашний зоопарк в Закарпатье и взять комментарий о бегстве животного у его владельца.

Тигр никуда не девается, дальше всего – пойдет к ручью купаться,

– сказал владелец Талисмана Богдан.

Также мужчина отметил, что тигр живет у него уже 5 месяцев с тех пор, как приехал с Востока Украины, и все время был дома.

Фейковое сообщение

По словам Богдана, фото тигра, которое попало в СМИ и к словацким полицейским, действительно сделали посетители зоопарка.

Спикер пограничного отдела Кошице Ленка Иванова отметила, что получила сообщение о бегстве животного от украинских коллег:

Операционный центр получил информацию от украинских коллег о том, что из зоопарка сбежал тигр и он должен находиться у восточной границы.

Кто и почему решил, что тигр Талисман убежал в Словакию, пока неизвестно.

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