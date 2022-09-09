3 вересня стало відомо, що з домашнього зоопарку на Закарпатті втік тигр. Тварина перетнула кордон зі Словаччиною і зчинила справжній переполох серед тамтешніх місцевих жителів.

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Мандри східним словацьким кордоном

Близько тижня смугастий звір подорожував населеними пунктами біля східного словацького кордону. Уперше камера зафіксувала тварину за 5 кілометрів від села Брезовець.

Також занепокоєння було у жителів та влади села Уліч. Сформували навіть бригаду природоохоронців, яка розшукувала смугастика.

Пошукова операція велась на двох напрямах: у лісах над селом Нова Седліца та по хребті над селом Брезовець.

Насправді тигр нікуди не втікав

Урешті-решт виявилось, що тигр, на ім'я Талісман, увесь час був вдома. Про це найшвидше дізналися словацькі журналісти, які вирішили поїхати у домашній зоопарк на Закарпатті та взяти коментар щодо втечі тварини у його власника.

Тигр нікуди не дівається, найдальше – піде до струмка купатися,

– сказав власник Талісмана Богдан.

Також чоловік наголосив, що тигр живе у нього вже 5 місяців, відтоді як приїхав зі Сходу України, і весь час був вдома.

Фейкове повідомлення

За словами Богдана, фото тигра, яке потрапило у ЗМІ та до словацьких поліціянтів, насправді зробили відвідувачі зоопарку.

Речниця прикордонного відділу Кошице Ленка Іванова зазначила, що отримала повідомлення про втечу тварини від українських колег:

Операційний центр отримав інформацію від українських колег про те, що із зоопарку втік тигр і він має бути біля східного кордону.

Хто і чому вирішив, що тигр Талісман втік у Словаччину, поки невідомо.

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