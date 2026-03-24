На Ривненщине авто сбило известного оленя Бориса: в каком состоянии животное
Об этом сообщает Радио Трек, инженер по охране и защите леса Руслан Христюк.
В каком состоянии олень Борис?
В Заречненском районе Ровенской области около 19:15 23 марта автомобиль сбил оленя Бориса. Животное получило тяжелые травмы и находится в критическом состоянии. Олень потерял заднюю правую ногу.
Полиция уже установила автомобиль, причастен к ДТП. Водитель после наезда скрылся с места происшествия. На месте происшествия видны обломки от разбитых фар, стекло и лужа крови.
Полиция сообщила, что об инциденте им сообщил 57-летний местный житель. Правоохранители установили, что аодием была 28-летняя местная жительница. Она двигалась по улице без включенного света фар, что, вероятно, и помешало ей вовремя заметить животное.
Водитель объяснила полицейским, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась,
– отметили в пресс-службе полиции.
Как олень Борис стал звездой соцсетей?
На Ровенщине местная жительница поселка Заречного подружилась с оленем, он регулярно приходит к ней в гости.
Борис наведывается не только к Ирине, но и навещает других жителей поселка. Чуть ли не каждый день его видят на улицах: он приходит в магазины, в гости к селянам за вкусностями, лежит возле почты в цветнике и просто гуляет по поселку.