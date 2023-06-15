По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", врагу не удалось достичь поставленных целей в Одесской области. Ведь все дроны-камикадзе удалось уничтожить нашим силам ПВО.
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Одещина. Предыдущая информация: 13 "Шахедов" атаковали Одесскую область. Все они уничтожены Силами ПВО,
– отметил он.
В эфире телемарафона Сергей Братчук также отметил, что ночь в Одесской области была громкой. В то же время он добавил, что жители региона активнее идут в хранилища и укрытия. Также он выразил надежду, что верит в то, что одесситы хотя бы соблюдают правила двух стен.
Что известно о ночной атаке
В ночь на 14 июня россияне также атаковали Украину. Тогда силам ПВО удалось уничтожить 12 воздушных целей, запущенных врагом.
Атака по Украине 14 июня: что известно
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что из акватории Черного моря враг выпустил 4 крылатых ракеты "Калибр" в направлении Одесщины. Три из них удалось сбить, а одна попала в гражданский объект.
- Также с восточного побережья Азовского моря враг атаковал 10 дронами "Шахед" на юго-восточном направлении. Девять из них удалось сбить.
- К сожалению, враги из Ростовской области также атаковали Донетчину шестью крылатыми ракетами Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
- В общей сложности силами и средствами Воздушных сил совместно с ПВО составляющих Сил обороны Украины удалось уничтожить 12 воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и девять иранских дронов-камикадзе "Шахед".