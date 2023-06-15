По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", врагу не удалось достичь поставленных целей в Одесской области. Ведь все дроны-камикадзе удалось уничтожить нашим силам ПВО.

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Одещина. Предыдущая информация: 13 "Шахедов" атаковали Одесскую область. Все они уничтожены Силами ПВО,

– отметил он.

В эфире телемарафона Сергей Братчук также отметил, что ночь в Одесской области была громкой. В то же время он добавил, что жители региона активнее идут в хранилища и укрытия. Также он выразил надежду, что верит в то, что одесситы хотя бы соблюдают правила двух стен.

Что известно о ночной атаке

00:23 Мониторинговый канал Monitor сообщал о том, что зафиксировано движение неустановленных БПЛА с Южного направления. Тогда говорилось, что могут распространиться тревоги по вектору движения этих воздушных целей.

00:29 Стало известно также о движении неустановленных БПЛА из Северного направления.

00:41 Сообщали о работе ПВО по областям.

01:22 В Каспийском регионе России фиксировали до 8 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

01:45 Фиксировали запуск крылатых ракет из Каспийского направления.

02:36 Стало известно, что борта стратегических бомбардировщиков стали покидать Каспийский регион.

03:23 Также сообщили о работе ПВО по БПЛА на Юге нашей страны.

В ночь на 14 июня россияне также атаковали Украину. Тогда силам ПВО удалось уничтожить 12 воздушных целей, запущенных врагом.

Атака по Украине 14 июня: что известно