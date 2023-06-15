За словами речника Української добровольчої армії "Південь", ворогові не вдалося досягнути поставлених цілей на Одещині. Адже всі дрони-камікадзе вдалося знищити нашим силам ППО.
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Одещина. Попередня інформація: 13 "Шахедів" атакували Одещину. Всі вони знищені Силами ППО,
– зазначив він.
В ефірі телемарафону Сергій Братчук також зазначив, що ніч на Одещині була гучною. Водночас він додав, що мешканці регіону активніше йдуть до сховищ і укриттів. Також він висловив надію, що вірить в те, що одесити бодай дотримуються правила двох стін.
Що відомо про нічну атаку
У ніч проти 14 червня росіяни також атакували Україну. Тоді силам ППО вдалося знищити 12 повітряних цілей, запущених ворогом.
Атака по Україні 14 червня: що відомо
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з акваторії Чорного моря ворог випустив 4 крилаті ракети "Калібр" у напрямку Одещини. Три з них вдалося збити, а одна поцілила в цивільний об'єкт.
- Також зі східного узбережжя Азовського моря ворог атакував 10 дронами "Шахед" на південно-східному напрямку. Дев'ять з них вдалося збити.
- На жаль, вороги з Ростовської області також атакували Донеччину шістьма крилатими ракетами Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
- Загалом силами та засобами Повітряних сил спільно з ППО складових Сил оборони України вдалося знищити 12 повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев'ять іранських дронів-камікадзе "Шахед".