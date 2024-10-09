Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. Один ударный беспилотник повернул в направлении России.
Смотрите также Ночью оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине
Сколько враждебных целей удалось приземлить защитникам
В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях.
К отражению нападения привлекались:
- авиация,
- зенитные ракетные войска,
- подразделы РЭБ,
- мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Результаты работы Сил ПВО / Воздушные Силы ВСУ
Напомним, что вечером 8 октября в Полтавской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях.