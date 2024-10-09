Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. Один ударный беспилотник повернул в направлении России.

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Сколько враждебных целей удалось приземлить защитникам

В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях.

К отражению нападения привлекались:

авиация,

зенитные ракетные войска,

подразделы РЭБ,

мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Результаты работы Сил ПВО / Воздушные Силы ВСУ

Напомним, что вечером 8 октября в Полтавской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях.