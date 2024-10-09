Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії.
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Скільки ворожих цілей вдалося приземлити захисникам
В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях.
До відбиття нападу залучались:
- авіація,
- зенітні ракетні війська,
- підрозділи РЕБ,
- мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Результати роботи Сил ППО / Повітряні Сили ЗСУ
Нагадаємо, що ввечері 8 жовтня в Полтавській області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі.