У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що росіяни орієнтовно о 2:00 9 жовтня з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі. До речі, вороги 7 жовтня атакували центр Херсона 4 керованими авіаційними бомбами.
Зауважте У Сумах основний удар припав на верхні поверхи, де були люди: є жертва та багато поранених
Що відомо про обстріл геріатричного центру
Вночі окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщини, постраждало двоє медпрацівників – розпочато розслідування,
– заявили в прокуратурі.
Там розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Херсонська прокуратура спільно з іншими правоохоронцями вживає всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.
Наслідки атаки росіян по Херсонщині
Варто зауважити, що Росія вдарила по геріатричному центрі в Сумах 19 вересня та поранила 13 людей.