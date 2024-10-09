У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що росіяни орієнтовно о 2:00 9 жовтня з артилерійської зброї обстріляли Степанівку у Херсонському районі. До речі, вороги 7 жовтня атакували центр Херсона 4 керованими авіаційними бомбами.

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Що відомо про обстріл геріатричного центру

Вночі окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщини, постраждало двоє медпрацівників – розпочато розслідування,
– заявили в прокуратурі.

Там розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Херсонська прокуратура спільно з іншими правоохоронцями вживає всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

Росія атакувала Херсонську область
Наслідки атаки росіян по Херсонщині

Варто зауважити, що Росія вдарила по геріатричному центрі в Сумах 19 вересня та поранила 13 людей.