Украина через три дня после сбития самолета МАУ в Тегеране направила ноту для урегулирования всех вопросов. Однако власти Ирана до сих пор не дали ответа.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Украина направила ноту для урегулирования всех вопросов Ирана еще 11 января. Об этом он сказал изданию "Радио Свобода".

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По состоянию на 7 июня Украина так и не получила никакого официального ответа.

В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе о готовности,

– отметил Енин.

Также он заявил, что "хорошим жестом" была бы передача Ираном Украине черных ящиков. Кроме этого Енин отметил, что Украина не будет задерживать процесс переговоров с иранской стороной.

Украина требует от Ирана, чтобы техническое и уголовное расследование соответствовало базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.

Все, что известно об авиакатастрофе самолета МАУ

Самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными утром 8 января во время взлета из аэропорта Тегерана. Тогда погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.

Ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции. В Иране назвали оператора ракетной системы виновным в катастрофе.

Президент Ирана Рухани попросил прощения и пообещал наказать виновных. Украина требует полной компенсации и возврата черных ящиков самолета.

Прошло уже четыре месяца с момента сбития украинского самолета МАУ в Иране. Однако Иран до сих пор не передал черные ящики Украине.

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Черные ящики МАУ: главное

Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин крушения самолетов. На них записываются все важные данные о полете и разговоры пилотов в кабине самолета.

Для расшифровки содержимого черного ящика во всем мире есть всего несколько специализированных мест. Не в каждом таком центре есть возможность исследовать все модели бортовых самописцев. К сожалению, в Украине нет оборудования для расшифровки черных ящиков.

Анализ черных ящиков самолета МАУ отложили в апреле из-за пандемии коронавируса. В то же время правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании. Он обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала