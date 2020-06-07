Україна через три дні після збиття літака МАУ у Тегерані направила ноту для врегулювання всіх питань. Однак влада Ірану і досі не дала відповіді.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що Україна направила ноту для врегулювання всіх питань Ірану ще в 11 січня. Про це він сказав виданню "Радіо Свобода".

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Станом на 7 червня Україна так і не отримала жодної офіційної відповіді.

У цій ноті також говорилося і про готовність України провести переговори з Іраном. Відповіді немає. Є лише висловлювання у пресі щодо готовності,

– зазначив Єнін.

Також він заявив, що "гарним жестом" була б передача Іраном Україні чорних скриньок. Крім цього Єнін зазначив, що Україна не буде затримувати процес переговорів з іранською стороною.

Україна вимагає від Ірану, щоб технічне і кримінальне розслідування відповідало базовим принципам неупередженості, незалежності та прозорості.

Все, що відомо про авіакатастрофу літака МАУ

Літак української авіакомпанії МАУ збили іранськими військовими вранці 8 січня під час зльоту з аеропорту Тегерана. Тоді загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака.

Відповідальність за катастрофу взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. В Ірані назвали оператора ракетної системи винним у катастрофі.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних. Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.

Минуло вже чотири місяці з моменту збиття українського літака МАУ в Ірані. Однак Іран досі не передав чорні скриньки Україні.

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Чорні скриньки МАУ: головне

Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф . Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. На них записуються всі важливі дані про політ та розмови пілотів у кабіні літака.

. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. На них записуються всі важливі дані про політ та розмови пілотів у кабіні літака. Для розшифрування вмісту чорної скриньки у всьому світі є лише кілька спеціалізованих місць . Не у кожному такому центрі є можливість досліджувати усі моделі бортових самописців. На жаль, в Україні немає обладнання для розшифровки чорних скриньок.

вмісту чорної скриньки у всьому світі . Не у кожному такому центрі є можливість досліджувати усі моделі бортових самописців. На жаль, в Україні Аналіз чорних скриньок літака МАУ відклали у квітні через пандемії коронавірусу. Водночас уряд Ірану направив у Міністерство закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння. Він зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу