Збиття МАУ у Тегерані: Іран понад 5 місяців ігнорує ноту України
Україна через три дні після збиття літака МАУ у Тегерані направила ноту для врегулювання всіх питань. Однак влада Ірану і досі не дала відповіді.
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що Україна направила ноту для врегулювання всіх питань Ірану ще в 11 січня. Про це він сказав виданню "Радіо Свобода".
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Станом на 7 червня Україна так і не отримала жодної офіційної відповіді.
У цій ноті також говорилося і про готовність України провести переговори з Іраном. Відповіді немає. Є лише висловлювання у пресі щодо готовності,
– зазначив Єнін.
Також він заявив, що "гарним жестом" була б передача Іраном Україні чорних скриньок. Крім цього Єнін зазначив, що Україна не буде затримувати процес переговорів з іранською стороною.
Україна вимагає від Ірану, щоб технічне і кримінальне розслідування відповідало базовим принципам неупередженості, незалежності та прозорості.
Все, що відомо про авіакатастрофу літака МАУ
- Літак української авіакомпанії МАУ збили іранськими військовими вранці 8 січня під час зльоту з аеропорту Тегерана. Тоді загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака.
- Відповідальність за катастрофу взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. В Ірані назвали оператора ракетної системи винним у катастрофі.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних. Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.
- Минуло вже чотири місяці з моменту збиття українського літака МАУ в Ірані. Однак Іран досі не передав чорні скриньки Україні.
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Чорні скриньки МАУ: головне
- Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. На них записуються всі важливі дані про політ та розмови пілотів у кабіні літака.
- Для розшифрування вмісту чорної скриньки у всьому світі є лише кілька спеціалізованих місць. Не у кожному такому центрі є можливість досліджувати усі моделі бортових самописців. На жаль, в Україні немає обладнання для розшифровки чорних скриньок.
- Аналіз чорних скриньок літака МАУ відклали у квітні через пандемії коронавірусу. Водночас уряд Ірану направив у Міністерство закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння. Він зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані.