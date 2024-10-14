Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко, отметив, что подобную российскую авиацию Украина уже уничтожала. На это способны определенные системы.

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Как еще могли уничтожить российский Су-34

По словам эксперта по вопросам безопасности, трудно подтвердить или опровергнуть информацию о сбитии Су-34. Однако, если F-16 был оснащен основной ракетой AIM-9, радиус ее действия составляет 180 километров. Это означает, что украинский истребитель мог бы теоретически достать до российского самолета.

Для того, чтобы Су-34 мог запускать по цели управляемые авиационные бомбы, ему нужно приблизиться к ней на 50 километров.

Тогда еще более 100 километров – это то расстояние, на котором может оперировать самолет F-16 в пределах линии фронта, – заметил Варченко.

Важно! Украина официально не подтвердила факт сбивания российского самолета Су-34.

Эксперт по вопросам безопасности рассказал, что ранее уже удавалось сбивать подобные Су-34 самолеты. Поэтому, по его мнению, нельзя уверенно сказать, что самолет сбил F-16.

На это способны системы противовоздушной обороны, мы видели, как они работали до этого,

– объяснил Варченко.

К слову, о потере Су-34 сообщил российский военный блогер, который заявил, что весь экипаж погиб, но отметил, что потеря не была связана с ударом ВСУ. Другие военные блогеры предполагают, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности. В то же время о сбитии именно F-16 сообщил один российский телеграм-канал.