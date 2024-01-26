"Списки", которые публикует российская пропаганда – это инормационно-психологическая работа врага. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Смотрите также Должен был быть один из крупнейших обменов за время войны, – Юсов о ситуации со сбитым Ил-76
Что известно о "списке", который выдали россияне
Перечень военнопленных в списке, который выдали россияне вызывает много вопросов, поскольку он довольно странный.
В эфире телемарафона отметили, что в этом списке есть часть людей, которых уже обменяли, а также часть неизвестных фамилий. В медийной инициативе за права человека отмечали, что в так называемом "списке" есть перечень нескольких фамилий, которых россияне вообще не подтверждали, что те у них в плену.
ГУР изучает "список"
Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что обнародование российскими пропагандистами списков якобы украинских военнопленных, погибших в результате падения самолета Ил-76, является информационно-психологической работой врага.
Он отметил, что в ГУР будут комментировать только официально обнародованные списки, если такие появятся.
Так, мы конечно изучаем всю информацию, которая появляется из официальных и неофициальных источников. Но комментировать нужно не все. Безусловно с семьями происходит коммуникация и общение. Списки, которые появляются через источники российской пропаганды, они появляются, чтобы протестировать реакцию, вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем,
– отметил представитель ГУР МОУ в эфире телемарафона.
Он отметил, что официальные комментарии со стороны Украины будут тогда, когда россияне захотят официально обнародовать списки через структуры, которые касаются работы с военнопленными. В частности, это Министерство обороны, российские спецслужбы и другие структуры.
"Сейчас это преднамеренная информационно-психологическая работа врага", – подытожил Андрей Юсов.
Падение Ил-76: кратко
- В Белгородской области утром 24 января сбили самолет Ил-76.
- Россияне заявили, что на борту самолета находились украинские военнопленные, которых везли на обмен, три российских военнослужащих и пять членов экипажа.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в случае, если бы Россия имела хоть какие-то фотодоказательства, что на борту якобы были украинские пленные, то обязательно бы показала их.
- В ГУР не исключают, что Ил-76 мог перевозить и оружие, и людей. Военнопленных могли использовать как "живой щит".
- Известно, что в ООН не могут установить находились ли украинские военнопленные на борту сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.