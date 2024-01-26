"Списки", которые публикует российская пропаганда – это инормационно-психологическая работа врага. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно о "списке", который выдали россияне

Перечень военнопленных в списке, который выдали россияне вызывает много вопросов, поскольку он довольно странный.

В эфире телемарафона отметили, что в этом списке есть часть людей, которых уже обменяли, а также часть неизвестных фамилий. В медийной инициативе за права человека отмечали, что в так называемом "списке" есть перечень нескольких фамилий, которых россияне вообще не подтверждали, что те у них в плену.

ГУР изучает "список"

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что обнародование российскими пропагандистами списков якобы украинских военнопленных, погибших в результате падения самолета Ил-76, является информационно-психологической работой врага.

Он отметил, что в ГУР будут комментировать только официально обнародованные списки, если такие появятся.

Так, мы конечно изучаем всю информацию, которая появляется из официальных и неофициальных источников. Но комментировать нужно не все. Безусловно с семьями происходит коммуникация и общение. Списки, которые появляются через источники российской пропаганды, они появляются, чтобы протестировать реакцию, вызвать реакцию. Комментировать их мы не будем,

– отметил представитель ГУР МОУ в эфире телемарафона.

Он отметил, что официальные комментарии со стороны Украины будут тогда, когда россияне захотят официально обнародовать списки через структуры, которые касаются работы с военнопленными. В частности, это Министерство обороны, российские спецслужбы и другие структуры.

"Сейчас это преднамеренная информационно-психологическая работа врага", – подытожил Андрей Юсов.

Падение Ил-76: кратко