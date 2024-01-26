"Списки", які публікує російська пропаганда – це інормаційно-психологічна робота ворога. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про "список", виданий росіянами

Перелік військовополонених у списку, який видали росіяни викликає багато запитань, оскільки він досить дивний.

В ефірі телемарафону зазначили, що у цьому списку є частина людей, яких уже обміняли, а також частина невідомих прізвищ. В медійній ініціативі за права людини зазначали, що у так званому "списку" є перелік кількох прізвищ, яких росіяни взагалі не підтверджували, що ті у них у полоні.

ГУР вивчає "список"

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що оприлюднення російськими пропагандистами списків нібито українських військовополонених, загиблих внаслідок падіння літака Іл-76, є інформаційно-психологічною роботою ворога.

Він наголосив, що в ГУР коментуватимуть лише офіційно оприлюднені списки, якщо такі з'являться.

Так, ми звичайно вивчаємо всю інформацію, яка з'являється з офіційних та неофіційних джерел. Але коментувати потрібно не все. Безумовно із родинами відбувається комунікація і спілкування. Списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, вони з'являються, аби протестувати реакцію, викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо,

– зазначив представник ГУР МОУ в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що офіційні коментарі з боку України будуть тоді, коли росіяни захочуть офіційно оприлюднити списки через структури, які дотичні до роботи з військовополоненими. Зокрема, це Міністерство оборони, російські спецслужби та інші структури.

"Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога", – підсумував Андрій Юсов.

Падіння Іл-76: коротко