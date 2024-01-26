Представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону розповів, що Україна зі свого боку виконала всі домовленості щодо обміну, який зірвала Росія, передає 24 Канал.
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Скільки полонених мала повернути Україна
За словами Юсова, Росія не вперше вдається до використання військовополонених у провокативних діях проти України.
Він відмовився назвати, яку кількість полонених з української та російської сторони мали обміняти 24 січня, зазначивши, що до обміну такі речі не коментуються.
Це мав бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни,
– наголосив розвідник.
Ювілейний, 50-тий обмін, на жаль, не відбувся.
"Список полонених" від пропагандистів
Раніше Юсова попросили прокоментувати "список полонених", який опублікували російські пропагандисти. У ньому начебто подані прізвища та імена військових, які перебували на борту збитого Іл-76.
Розвідник зауважив, що цей "список" поширили пропагандисти, а не офіційні представництва Росії, такі як міноборони чи гуманітарний штаб.
Тому реагувати на цей список означало б брати участь у роспропаганді. Юсов наголосив, що офіційні коментарі будуть після того, як списки будуть повідомлені офіційно.
Падіння Іл-76: що відомо
- Вранці 24 січня у Бєлгородській області був збитий літак Іл-76. ЗМІ писали про те, що він міг перевозити зброю, зокрема ракети С-300.
- Втім, російське міноборони заявило, що на борту літака перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, три російських військовослужбовці та п'ять членів екіпажу.
- Наразі українська сторона не може спростувати чи підтвердити заяву окупантів. Водночас у російській версії помічено кілька прогалин. По-перше, Москва не надала жодних фото і відео доказів загибелі українців. На відео з місця падіння не видно рештки людських тіл. Також, як зазначили у ГУР, того дня у Бєлгород доставили лише 5 тіл, які відповідають численості екіпажу Іл-76.
- У розвідці з'ясували, що на борту Іл-76 мали летіти російські високопосадовці, однак в останню мить фсб заборонила їм це робити.
- Також у ГУР не виключають, що Іл-76 міг перевозити й зброю, й людей. Військовополонених могли використати як "живий щит".
- Зеленський, коментуючи інцидент, заявив, що Україна наполягатиме на його міжнародному розслідувнні.
- Країна-агресорка намагається дискредитувати Україну в очах світу. У день авіатрощі вона запросила негайне скликання Радбезу ООН. Втім, Франція, яка головує в організації, відмовила. Засідання відбулося наступного дня.