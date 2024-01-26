Представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону розповів, що Україна зі свого боку виконала всі домовленості щодо обміну, який зірвала Росія, передає 24 Канал.

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Скільки полонених мала повернути Україна

За словами Юсова, Росія не вперше вдається до використання військовополонених у провокативних діях проти України.

Він відмовився назвати, яку кількість полонених з української та російської сторони мали обміняти 24 січня, зазначивши, що до обміну такі речі не коментуються.

Це мав бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни,

– наголосив розвідник.

Ювілейний, 50-тий обмін, на жаль, не відбувся.

"Список полонених" від пропагандистів

Раніше Юсова попросили прокоментувати "список полонених", який опублікували російські пропагандисти. У ньому начебто подані прізвища та імена військових, які перебували на борту збитого Іл-76.

Розвідник зауважив, що цей "список" поширили пропагандисти, а не офіційні представництва Росії, такі як міноборони чи гуманітарний штаб.

Тому реагувати на цей список означало б брати участь у роспропаганді. Юсов наголосив, що офіційні коментарі будуть після того, як списки будуть повідомлені офіційно.

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