Андрій Юсов – представник ГУР МО – наголосив, що жодних доказів, що на борту Іл-76 перебували люди, Росія наразі не надала. Чим довша пауза, тим більше запитань до російської версії.

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За словами Юсова, Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування. Українська сторона готова до цього й активно допомагатиме.

Цього дня мав відбутися обмін полоненими

Відомо, що 24 січня мав відбутися черговий – 50-й – обмін полоненими між Україною та Росією. Україна виконала всі умови, тим часом російська сторона традиційно намагається зробити все, аби зірвати процес. Кремлю абсолютно байдуже на своїх людей.

Україна зацікавлена у тому, щоб повертати своїх захисників, ми можемо і будемо віддавати полонених росіян. Однак для цього Росія має не грати у інформаційні пропагандистські ігри, а працювати над виконанням міжнародного гуманітарного права,

– наголосили у ГУР МО.



У середу, 24 січня, Україна зробила все, аби доставити російських військовополонених до місця обміну. Їх везли, як завжди, цивільним транспортом.

Володимир Зеленський заявив, що тримає справу з Іл-76 на особистому контролі. Він наголосив, що "росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства".