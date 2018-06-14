Сбитие Ил-76: суд обязал Минобороны выплатить потерпевшим крупную компенсацию

Суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны Украины о возмещении морального ущерба на общую сумму 19,5 миллионов гривен от родственников военных, погибших в июне 2014 года в сбитом террористами самолете ИЛ-76 под Луганском.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

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"В настоящее время указанное решение суда обжаловано обвиняемым, его защитником и представителем Генерального штаба ВС Украины в апелляционной инстанции (Апелляционного суда Днепропетровской области), которой 22.01.2018 назначена комиссионная судебная военняа экспертиза, проведение которой поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз", – написал Лысенко.

Лысенко также напомнил, что обвиняемый в этом деле генерал-майор Виктор Назаров подал апелляционную жалобу и добился проведения повторной экспертизы обстоятельств катастрофы самолета.

Напомним, что генерала Виктора Назарова, не смотря на решение суда, не лишили воинского звания и наград.