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Збиття Іл-76: суд зобов'язав Міноборони виплатити потерпілим велику компенсацію

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Катастрофа Іл-76
Катастрофа Іл-76 / Фото з вільних джерел

Суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони України про відшкодування моральної шкоди на загальну суму 19,5 мільйонів гривень від родичів військових, які загинули у червні 2014 року у збитому терористами літаку ІЛ-76 під Луганськом.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

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"На теперішній час зазначене рішення суду оскаржено обвинуваченим, його захисником та представником Генерального штабу ЗС України до апеляційної інстанції (Апеляційного суду Дніпропетровської області), якою 22.01.2018 призначено комісійну судову військову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз", – написав Лисенко.

Лисенко також нагадав, що обвинувачений у цій справі генерал-майор Віктор Назаров подав апеляційну скаргу та домігся проведення повторної експертизи обставин катастрофи літака.

Нагадаємо, що генерала Віктора Назарова, не дивлячись на рішення суду, не позбавили військового звання та нагород.

Теги: Новини України Новини політики авіація Збройні Сили України Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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