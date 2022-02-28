На остатках одной из ракет, которой оккупанты обстреливали Ахтырку, обнаружили номерные знаки и дату изготовления. Фотографии остатков ракет опубликовали бойцы 93-й ОМБр Холодный Яр.

Важно Россия за время вторжения выпустила по городам Украины 113 ракет "Калибр" и "Искандер"

Следует отметить, что такие данные могут пригодиться для суда в Гааге. Ведь по этим данным можно будет установить и воинскую часть, которая имела на вооружении такие ракеты. Следовательно, и фактических исполнителей преступного приказа.

Обломки вражеской ракеты / Фото 93-й ОМБр Холодный Яр

Обломки вражеской ракеты / Фото 93-й ОМБр Холодный Яр

Напомним, что только во время обстрелов Ахтырки в субботу, 26 февраля, ранения получили 55 человек, шестеро – погибли. Умерла и одна 7-летняя девочка, которая попала в больницу после обстрела детского сада. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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