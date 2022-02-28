На рештках однієї з ракет, якою окупанти обстрілювали Охтирку, виявили номерні знаки та дату виготовлення. Фотографії залишок ракет опублікували бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр.

Важливо Росія за час вторгнення випустила по містах України 113 ракет "Калібр" та "Іскандер"

Варто зазначити, що такі дані можуть пригодитися для суду в Гаазі. Адже за цими даними можна буде встановити й військову частину, яка мала на озброєнні такі ракети. Відтак і фактичних виконавців злочинного наказу.



Уламки ворожої ракети / Фото 93-ї ОМБр Холодний Яр



Уламки ворожої ракети / Фото 93-ї ОМБр Холодний Яр

Нагадаємо, що лише під час обстрілів Охтирки в суботу, 26 лютого, поранення отримало 55 осіб, шестеро – загинули. Померла й одна 7-річна дівчина, яка потрапила в лікарню після обстрілу дитсадка. Ще одна дитина перебуває у важкому стані.

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