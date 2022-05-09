Сбитые над Одессой ракеты и обстрелянное кладбище на Сумщине: как прошли сутки в Украине

Жителям многих регионов Украины удалось пережить предыдущие сутки, 8 мая, относительно спокойно. Однако российские оккупанты наносили ракетные удары по Одессе, Харькову и обстреляли Сумщину.

Беспокойно было и в других областях. От рук россиян продолжают гибнуть гражданские люди. О ситуации по состоянию на 8 утра 9 мая в разных регионах Украины сообщили областные военные администрации.

Внимание Крещатик увидит парад победы – победы Украины, – новое обращение Зеленского 9 мая

Россияне обстреляли Днепропетровщину, Черниговщину

На Днепропетровщине поздно вечером в этот день орки обстреляли Зеленодольскую общину. Несколько улиц в одном из сел из-за оккупантов люди остались без света. К счастью, люди не пострадали. Все детали последствий уточняют.

На Черниговщине ночь прошла тихо. Правда, 8 мая примерно в 5 часов вечера россияне обстреляли из миномета окраины сел Городнянской общины недалеко от государственной границы Украины. Предварительно – жертв нет.

На Харьковщине снова есть погибшие

В Харькове днем враг снова обстреливал окраины города. Были несколько обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удивительно, никто не пострадал. Однако в Харьковском районе, к сожалению, 2 человека получили ранения, а еще один – погиб.

В течение суток активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе. Как следствие, от вражеских действий 4 раненых, еще 3 погибших.

Вечером 8 мая зафиксировали обстрелы оккупантов в Лозовском, Золочевском районах. Там ранили еще 2 человека.

Одесская область подверглась ракетным атакам

В Одесской области за день, 8 мая, произошло несколько ракетных атак. Россияне преимущественно привлекали к этому авиацию. Украинские защитники хорошо сработали – им удалось уничтожить 6 ракет силами противовоздушной обороны.

Однако вражеские ракеты попали по области, в частности в Арцизской общине. Россияне повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха в городе Одесса. К сожалению, есть пострадавшие. Подробную информацию пока уточняют.

На Изюмщине продолжаются бои

В Луганской области в результате мощных обстрелов Северодонецка, Лисичанская, села Шипилово, от вражеских обстрелов повреждено 5 объектов: жилые дома, хозяйственные сооружения, разрушен молитвенный дом в селе Шипилово.

Во время обстрелов, к сожалению, погибли 3 человека, из них 2 волонтера из Закарпатья. Ранены еще 3 человека.

Оккупанты разрушают даже кладбища

В Сумской области ночь прошла тихо. Однако вчера, примерно в 18 вечера, во время авиаудара россияне разбили самое крупное и старое еврейское кладбище. Оно расположено на территории Глуховской общины.

Что происходит на Донбассе

В Донецкой области оккупанты ночью обстреляли Новомихайловку, Авдеевку, Марьинку и населенные пункты Очеретинской территориальной общины. В настоящее время есть информация об одном раненом гражданском в Новомихайловке. Сложная ситуация в Лиманской и Святогорской общинах.

В то время как за вчера удалось спасти 173 человека из Мариуполя и пригородов.

Херсонщина – готовятся к "параду", на Николаевщине тревожно

В Херсонской области военные России и местные коллаборанты активно готовились к празднованию 9 мая. Во всех крупных городах оккупанты развесили билборды и сити-лайты с советской символикой и призывом присоединиться к шествию "Бессмертного полка" и боевым "сто грамм".

В самом Херсоне на Площади Свободы орки установили сцену и фотографии советских времен. Есть информация, что для массовки орки завозят актеров из Симферополя и непризнанной квазиреспублики во временно оккупированной Донецкой области.

В Николаевской области ночь прошла тревожно. По области постоянно объявлялись воздушные тревоги. По предварительной информации, днем обстреляли Широковскую и Снегиревскую общины. Жертв и пострадавших нет, повреждений тоже. В основном обстрелы были за пределами населенных пунктов. Под утро обстрела нанесли по селу Шевченково, горит трава, на месте работают соответствующие службы.

Где было спокойно

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины, в частности:

на Волыни;

в Закарпатье;

в Ровненской области;

в Ивано-Франковске;

Черновицкой;

Львовской области;

Запорожской;

Винницкой;

Тернопольской;

Хмельницкая область;

в Житомирской области;

Кировоградщине;

Черкасщине;

Полтавщине;

в Киевской области.

Это может вас заинтересовать – ночное обращение Владимира Зеленского за 8 мая: видео