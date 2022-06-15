Сбитые ракеты, беспилотники и ликвидированный личный состав: успехи воздушных сил за 14 июня

Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы прогнать российских оккупантов из нашей страны. За сутки 14 июня эффективно поработали Воздушные силы ВСУ.

В сутки украинские штурмовики Су-25 и Су-24м совершили несколько точных авианалетов на позиции российских захватчиков. Им удалось уничтожить целую ротно-тактическую группу противника.

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Благодаря бойцам Воздушных сил кафиры лишились военной техники и живой силы.

Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылета на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил,

– говорится в сообщении.

Кстати, 14 июня зенитно-ракетные подразделения уничтожили 4 крылатых ракет, которые россияне выпустили из акватории Черного моря по Украине. Кроме того, зенитчики поразили 2 беспилотных летательных аппарата кафиров.

Потери россиян на войне против Украины

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 250 российских бойцов . Кроме того, наши воины уничтожили технику кафиров. Речь идет о 6 танках, 25 боевых бронированных машинах, артиллерийской системе, реактивной системе залпового огня, вертолет, 3 беспилотника, 4 крылатых ракетах, специальной технике, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Больше техники и личного состава захватчики лишились на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Общие потери оккупационного войска по состоянию на утро 15 июня:

личного состава – 32 750 бойцов,

танков – 1 440 единиц,

боевых бронированных машин – 3 528 единиц,

артиллерийских систем – 722 единицы,

РСЗО – 230 единиц,

средства ПВО – 97 единиц,

самолетов – 213 единиц,

вертолетов – 179 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 единица,

крылатые ракеты – 129 единиц,

корабли/катера – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 485 единиц,

специальной техники – 55 единиц.

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Заметим, что такое количество потерь – ориентировочное. Подсчитать точное число ликвидированных кафиров и их техники пока невозможно, ведь во многих направлениях продолжаются активные боевые действия.

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