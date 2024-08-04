Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами в День Воздушных сил ВСУ.

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Коалиция для сбивания российских ракет

Украинский лидер отметил, что мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против тех или иных ракет, которые направляют оккупанты.

Да, они бьют по Украине, но они бьют в направлении наших соседей-партнеров. Безусловно, прежде всего стран Альянса,

– подчеркнул президент.

В то же время глава государства отметил, что такое решение для партнеров, вероятно, является сложным.

"Они всегда боятся вероятной эскалации. Мы боремся с этим. Будем работать над этим", – отметил Зеленский.

Президент считает неплохим вариантом для рассмотрения этого вопроса созыв заседания Совета Украина – НАТО.

Я думаю сегодня над этим и уже дал задание соответствующим нашим дипломатам работать с НАТО, чтобы была такая встреча наработана, и дата, когда мы сможем проговорить именно этот вопрос. Я думаю, что такой коалиции нам на сегодня очень не хватает,

– подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Добавил, что считает большой ответственностью для одной из стран-соседей, чтобы взять на себя такие обязательства и помогать Украине сбивать российские ракеты.

"Я считаю, что это безусловно надо было сделать. И давно. Но, думаю, что есть еще и такой инструмент. Я хочу его попробовать, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможности такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага", – отметил Зеленский.