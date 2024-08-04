Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у День Повітряних сил ЗСУ.

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Коаліція для збиття російських ракет

Український лідер наголосив, що ми повинні працювати над технічною можливістю, аби було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляють окупанти.

Так, вони б'ють по Україні, але вони б'ють у напрямку наших сусідів-партнерів. Безумовно, передовсім країн Альянсу,

– підкреслив президент.

Водночас глава держави зауважив, що таке рішення для партнерів, ймовірно, є складним.

"Вони завжди бояться ймовірної ескалації. Ми боремося з цим. Будемо працювати над цим", – відзначив Зеленський.

Президент вважає непоганим варіантом для розгляду цього питання скликання засідання Ради Україна – НАТО.

Я думаю сьогодні над цим і вже дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО, щоби була така зустріч напрацьована, і дата, коли ми зможемо проговорити саме це питання. Я думаю, що такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає,

– наголосив Верховний Головнокомандувач.

Додав, що вважає великою відповідальністю для однієї з країн-сусідів, аби взяти на себе такі зобов'язання й допомагати Україні збивати російські ракети.

"Я вважаю, що це безумовно треба було зробити. І давно. Але, думаю, що є ще й такий інструмент. Я хочу його спробувати, щоби країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", – зазначив Зеленський.