Собственно, 12 декабря утром пользователи заметили сбои в работе Киевстара. На следующий день в эфире национального телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, чего хотели оккупанты, – информирует 24 Канал.
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Зачем России атака на Киевстар
По словам представителя Офиса Президента, главная задача Кремля сейчас – погрузить Украину в хаос. Потому и захватчики атакуют энергетику и мобильных операторов. И то, и другое относится к критической инфраструктуре.
Они хотят нас обрушить, погрузить в хаос. Мобильная связь – это не только об общении между людьми. Он позволяет модерировать управление большими системами. Также они атакуют энергетическую критическую инфраструктуру.
Как отметил Подоляк, Россия будет искать щели с разных сторон, чтобы нанести как можно больший удар по Украине. К тому же, эта атака на Киевстар была не единственной на мобильных операторов с начала полномасштабного вторжения.
Они будут это делать, это война. Они ищут любые возможности атаковать нас, уничтожить нашу способность защищаться. Ключевые объекты для атаки – связь, энергетика, военные центры управления, финансовые системы.
Подоляк заверил, что любая страна в современном мире осознает угрозу кибератак. По поводу излома Киевстара он также добавил, что будут сделаны следующие шаги:
- работа над ошибками;
- возобновление связи для абонентов;
- усиление защиты.
Украина умеет отбиваться
- Ответственность за атаку на Киевстар взяла на себя российская группировка "Солнцепек". Впоследствии в Службе безопасности заявили, что это хакерское подразделение главного управления генштаба вооруженных сил России. Фактически оно публично легализует результат своей преступной деятельности.
- В то же время в Главном управлении разведки констатировали, что Украине удалось осуществить 2 успешных кибератака на системы Кремля. В частности, наши разведчики извлекли важную информацию из налоговой России.
- Кроме того, под ударом украинских киберспециалистов находилась российская ИТ-компания Office.ed-it.ru. По сути, она обслуживает федеральную налоговую службу враждебного государства.