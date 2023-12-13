Собственно, 12 декабря утром пользователи заметили сбои в работе Киевстара. На следующий день в эфире национального телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, чего хотели оккупанты, – информирует 24 Канал.

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Зачем России атака на Киевстар

По словам представителя Офиса Президента, главная задача Кремля сейчас – погрузить Украину в хаос. Потому и захватчики атакуют энергетику и мобильных операторов. И то, и другое относится к критической инфраструктуре.

Они хотят нас обрушить, погрузить в хаос. Мобильная связь – это не только об общении между людьми. Он позволяет модерировать управление большими системами. Также они атакуют энергетическую критическую инфраструктуру.

Как отметил Подоляк, Россия будет искать щели с разных сторон, чтобы нанести как можно больший удар по Украине. К тому же, эта атака на Киевстар была не единственной на мобильных операторов с начала полномасштабного вторжения.

Они будут это делать, это война. Они ищут любые возможности атаковать нас, уничтожить нашу способность защищаться. Ключевые объекты для атаки – связь, энергетика, военные центры управления, финансовые системы.

Подоляк заверил, что любая страна в современном мире осознает угрозу кибератак. По поводу излома Киевстара он также добавил, что будут сделаны следующие шаги:

работа над ошибками;

возобновление связи для абонентов;

усиление защиты.

Украина умеет отбиваться