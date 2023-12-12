Во вторник 12 декабря стало известно, что киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили очередную успешную спецоперацию на территории России, атаковав ее налоговую систему.

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ГУР провело успешные кибератаки на налоговую Россию

Во время спецоперации военные разведчики проникли в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов "федеральной налоговой службы" России, а дальше – более чем в 2300 ее региональных серверов по всей стране и на территории временно оккупированного Крыма.

Во время этой кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение. Вместе с этим таким же способом ГУР атаковало российскую ИТ-компанию Office.ed-it.ru, обслуживавшую эту федеральную налоговую службу.