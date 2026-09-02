Подозревают поджог: в Германии произошел инцидент на электроподстанции

На подстанции в Бергхайме на западе Германии произошел сбой. Полиция подозревает поджог.

Общее электроснабжение не пострадало. Об этом сообщает Tagesschau.

Что известно об инциденте

Вечером 1 сентября полицию вызвали на место "технической неисправности" на подстанции Амприон в районе Райдт города Берггайм. Там вышли из строя несколько линий электропередач.

Предварительно считалось, что это произошло в результате короткого замыкания.

Мы не предполагаем технический дефект, а скорее умышленные действия,

– заявил позже представитель полиции.

Он отметил, что пока "слишком рано" раскрывать другие подробности, но расследование продвигается быстро.

Работа экспертов на месте продолжалась большую часть ночи и продолжится днем. Они ищут возможные инструменты, использованные злоумышленниками.

Общее электроснабжение не пострадало. Домохозяйства по-прежнему продолжали получать электроэнергию.

В полиции предполагают злонамеренные действия и связь с другим инцидентом в Бранденбурге.

Напомним, что там 1 сентября произошла попытка диверсии. Речь идет об электроподстанции Турнов/Прайлак.

Неизвестные повредили несколько линий электропередач, поэтому на расположенной неподалеку электростанции Йеншвальде произошел технический сбой.

Экстренные службы, прибывшие на место, обнаружили несколько устройств для запуска небольших ракет. Предварительно их описывают как самодельные конструкции, похожие на обычные новогодние ракеты.

Кроме того, на территории объекта были обнаружены другие взрывные и зажигательные устройства, которые еще не были использованы.