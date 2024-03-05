5 марта из-за технических проблем у пользователей возникли трудности с доступом к некоторым сервисам Meta. Все быстро починили, однако поток мемов уже не остановить.

Смотрите также После масштабного сбоя Facebook и Instagram возобновили работу

Украинцы шутят о сбое в фейсбуке и инстаграме

Когда произошел сбой, всех интересовало, в чем же причина. Пригожин постучал со дна (или из ада) и традиционно обратился с насущным вопросом к Герасимову и Шойгу.

Если серьезно, то в компании Meta объяснили, что сбой в фейсбуке произошел из-за технических проблем. В то же время в Красном море йеменские хуситы повредили 4 кабеля, которые обеспечивали интернет и связь в регионе.

Стоит отметить, что автор этой статьи живет возле дома, где сидит штаб Meta.

Запомню на всю жизнь как Цукерберг вышел из штаба и минуты две кричал: "Хуситыыы". Он тянул "Ы" так долго, что я чувствовала его боль. Возможно, он накапливал на этот интернет-кабель всю жизнь,

– сообщает корреспондентка 24 Канала.

Так, это была подводка к следующему мему:

Также традиционно не обошлось без теорий, что кабель в Красном море перерезал сам Гетман. Возможно, ему лопнуло терпение из-за нашествия российских ботов и блокировки важного контента.

К слову, относительно ботов, то целый час они сидели без работы и начали массово регистрироваться в X. Вероятно, каждый потерял по 5 рублей.

Есть и те, для кого сбой фейсбука и инстаграма пошел на пользу. В частности некоторые пользователи получили немного витамина D, потому что вышли на улицу.

Тем временем Институт Массовой информации создал мем в меме:

Больше мемов о фейсбуке и инстаграм:

Маск посмеялся над Цукербергом

Илон Маск тоже решил "козырнуть" тем, что соцсеть X работает и посмеялся над Meta: "если вы читаете этот пост, значит наш сервер работает". Тут можно лишь промолчать, ведь в сентябре в работе Starlink тоже произошел многочасовой глобальный сбой.

Криво работает и сама соцсеть X – именно после того, как ее приобрел Илон Маск и она перестала быть твитером. Последний раз X "лежала" в декабре 2023 года.

В общем сервисы Meta не работали примерно час. Поэтому отдыхал фейсбук не долго.

Инстаграм уже также исправно работает, поэтому можно продолжать наблюдать за "успешным успехом", сталкерити бывших и смотреть на котиков.

К слову, в 24 Канала тоже есть фейсбук и инстаграм. А чтобы точно не потерять нас, на всякий случай подписывайтесь и на наш телеграмм – там много интересного.