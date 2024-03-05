5 березня через технічні проблеми у користувачів виникли труднощі з доступом до деяких сервісів Meta. Все швидко полагодили, однак потік мемів вже не зупинити.

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Українці жартують про збій у фейсбуці та інстаграмі

Коли стався збій, всіх цікавило, в чому ж причина. Прігожин постукав з дна (чи з пекла) і традиційно звернувся з нагальним питанням до Герасімова та Шойгу.

Якщо серйозно, то у компанії Meta пояснили, що збій у фейсбуці стався через технічні проблеми. В той самий час у Червоному морі єменські хусити пошкодили 4 кабелі, які забезпечували інтернет і зв'язок у регіоні.

Варто зазначити, що авторка цієї статті живе біля будинку, де сидить штаб Meta.

Запам'ятаю на все життя як Цукерберг вийшов зі штабу і хвилини зо дві кричав: "Хуситииии". Він тягнув "И" так довго, що я відчувала його біль. Можливо, він накопичував на цей інтернет-кабель все життя,

– повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Так, це була підводка до наступного мему:

Також традиційно не минулося без теорій, що кабель у Червоному морі перерізав сам Гетьман. Можливо, йому увірвався терпець через навалу російських ботів і блокування важливого контенту.

До слова, щодо ботів, то цілу годину вони сиділи без роботи й почали масово реєструватися в X. Ймовірно, кожен втратив по 5 рублів.

Є й ті, для кого збій фейсбуку та інстаграму пішов на користь. Зокрема деякі користувачі отримали трохи вітаміну D, тому що вийшли на вулицю.

Тим часом Інститут Масової інформації створив мем в мемі:

Більше мемів про фейсбук та інстаграм:

Маск покепкував над Цукербергом

Ілон Маск теж вирішив "козирнути" тим, що соцмережа X працює й покепкував з Meta: "якщо ви читаєте цей пост, значить наш сервер працює". Тут можна лише промовчати, адже у вересні в роботі Starlink теж відбувся кількагодинний глобальний збій.

Криво працює і сама соцмережа X – саме після того, як її придбав Ілон Маск і вона перестала бути твітером. Востаннє X "лежала" у грудні 2023 року.

Загалом сервіси Meta не працювали приблизно годину. Тож відпочивав фейсбук не довго.

Інстаграм вже також справно працює, тож можна продовжувати спостерігати за "успішним успіхом", сталкерити колишніх і дивитись на котиків.

До слова, у 24 Каналу теж є фейсбук та інстаграм. А щоб точно не загубити нас, на всякий випадок підписуйтеся і на наш телеграм – там багато цікавого.