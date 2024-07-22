"Киев Цифровой" лег. После авторизации всплывает окно с сообщением, что "из-за технических проблем могут возникать сложности в работе приложения".

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Сбой в "Киев Цифровой"

Специалисты пытаются вернуть приложение к нормальному функционированию.

Исправляем временный сбой, чтобы все сервисы работали как следует. Пока открыты только в возможности в оффлайне,

– говорится в сообщении.

Сбой в "Киев Цифровой" / Фото Скриншот

Напомним, что с 23:00 20 июля до 12:00 21 июля в "Киев Цифровой" проводили технические работы. Отмечалось, что из-за этого не будет работать оплата сервисов. Не будет доступно проведение оплаты за парковку и проезд в общественном транспорте.

Справка: Киев Цифровой – это многофункциональное приложение для жителей и гостей столицы, которое предоставляет информацию о воздушных тревогах, дорожных перекрытиях, авариях и удобствах городской инфраструктуры. Пользователи могут покупать QR-билеты на транспорт, пополнять проездные и взаимодействовать с городскими властями через петиции и голосования.

К слову, глобальный сбой произошел 19 июля. Тогда прекратил работу ряд украинских компаний и другие сервисы по всему миру. Среди пострадавших компаний были "Новая почта", Vodafone, Sense Bank и Monobank. Глобальный сбой связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows, что повлекло проблемы в работе во многих компаниях.