"Київ Цифровий" ліг. Після авторизації спливає вікно з повідомленням, що "через технічні негаразди можуть виникати складнощі у роботі додатку".

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Збій у "Київ Цифровому"

Спеціалісти намагаються повернути застосунок до нормального функціонування.

Виправляємо тимчасовий збій, щоб усі сервіси працювали як слід. Поки відкриті лише в можливості в офлайні,

– йдеться у повідомленні.

Збій у "Київ Цифровому" / Фото Скриншот

Нагадаємо, що з 23:00 20 липня до 12:00 21 липня у "Київ Цифровому" проводили технічні роботи. Зазначалося, що через це не працюватиме оплата сервісів. Не буде доступне проведення оплати за паркування і проїзд у громадському транспорті.

Довідка: Київ Цифровий — це багатофункціональний додаток для жителів та гостей столиці, який надає інформацію про повітряні тривоги, дорожні перекриття, аварії та зручності міської інфраструктури. Користувачі можуть купувати QR-квитки на транспорт, поповнювати проїзні та взаємодіяти з міською владою через петиції та голосування.

До слова, глобальний збій стався 19 липня. Тоді припинили роботу низка українських компаній та інші сервіси по всьому світу. Серед компаній, що постраждали, були "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank та Monobank. Глобальний збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows, що спричинило проблеми у роботі багатьох компаній.