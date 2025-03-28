В сервисах Укрзализныци 28 марта наблюдается технический сбой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Россия использует "перемирие" для усиления атак на гражданскую инфраструктуру, – ISW

Что известно об этом

Покупка билетов недоступна на сайте и в приложении. Купить билеты на поезд можно на вокзалах.

Компании отметили, что для военнослужащих билет могут оформить прямо на борту поезда. Сделать это может начальник поезда.

Там также добавили, что архивы билетов, которые были приобретены ранее, недоступны в приложении. Однако они остаются действительными и найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая указывалась в аккаунте пассажира.

Ранее, 27 марта, сообщили, что Укрзализныця возобновила онлайн-продажу билетов после масштабной кибератаки, что требовало 89 часов непрерывной работы специалистов. На первом этапе восстановлено базовый функционал для продажи и возврата билетов, а утечки сенситивной информации не допущено.

В Укрзализныце также отмечали, что сейчас система переживает пиковые нагрузки, поэтому в работе возможны временные технические перебои.