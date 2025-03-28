У сервісах Укрзалізниці 28 березня спостерігається технічний збій. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про це

Купівля квитків недоступна на сайті та у додатку. Купити квитки на потяг можна на вокзалах.

Компанії відзначили, що для військовослужбовців квиток можуть оформити прямо на борту потяга. Зробити це може начальник потяга.

Там також додали, що архіви квитків, які були придбані раніше, недоступні у застосунку. Однак вони залишаються дійсними і знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира.

Раніше, 27 березня, повідомили, що Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки, що вимагало 89 годин безперервної роботи фахівців. На першому етапі відновлено базовий функціонал для продажу та повернення квитків, а витоку сенситивної інформації не допущено.

В Укрзалізниці також зазначали, що наразі система переживає пікові навантаження, тому в роботі можливі тимчасові технічні перебої.