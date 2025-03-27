Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Що відомо про відновлення онлайн-сервісів Укрзалізниці

У компанії розповіли, що відновлення роботи сайту та застосунку Укрзалізниці зайняло 89 годин безперервної роботи після масштабної кібератаки на ключові операційні системи залізниці.

На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб,

– зазначили в Укрзалізниці.

У компанії наголосили, що витоку жодної сенситивної інформації не допущено. Наразі залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери продовжують роботу над відновлення роботи решти сервісів, насамперед клієнтських.