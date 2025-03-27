Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Смотрите также Очереди в кассах и бумажные билеты: кто мог стоять за масштабной кибератакой на Укрзализныцю
Укрзализныця смогла восстановить возможность покупки билетов онлайн после самой масштабной в истории компании кибератаки. Восстановление работы сайта и приложения заняло 89 часов непрерывной работы специалистов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Смотрите также Очереди в кассах и бумажные билеты: кто мог стоять за масштабной кибератакой на Укрзализныцю