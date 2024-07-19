Пользователи во всем мире столкнулись с проблемой столкнулись с проблемой запуска компьютеров, которые функционируют на операционной системе Microsoft Windows и используют программное обеспечение CrowdStrike Falcon.

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Госспецсвязи отреагировала на масштабный сбой

Специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы.

Для этого нужно:

Загрузить Windows в безопасном режиме или среде восстановления Windows.

Перейти в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

Найдите файл с именем "C-00000291*.sys", и удалить его.

Перезагрузить компьютер или сервер

Госспецсвязи готовы оказать консультативную и практическую помощь в решении проблемы,

– говорится в сообщении.

Для получения помощи пользователям посоветовали обращаться в Правительственную команду реагирования CERT-UA.

К слову, из-за масштабного сбоя крупнейшие американские авиакомпании, включая American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, приостановили работу. Также аэропорты Германии и Испании сообщают о проблемах.