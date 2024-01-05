В благотворительном фонде "Хартии" отмечают, что сбор важен, ведь средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) защитят защитников Украины от вражеских дронов.

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Важно ! Реквизиты сбора на сайте фонда Просто перейдите по ссылке и передайте комфортную для вас сумму.

РЭБ и РЭР дают возможность обнаруживать и вовремя останавливать коптеры и "крылья" врага, а значит, защищать наших бойцов и идти вперед с новыми силами,

– отметили организаторы сбора.



Комплексы, на которые открыли сбор, помогут защитить военных от вражеских дронов / Фото с сайта фонда "Хартия"

Сбор поддержал Кот Степан

К сбору Хартии решил присоединиться Кот Степан, он призвал и других кошек активно донатить, чтобы закрыть сбор "С новыми силами".

Дело в том, что Степана с Хартией совмещает родной город. В начале войны Степан с хозяйкой вынужденно уехали из родного Харькова, а Хартия осталась выгонять врага. Тогда они еще не знакомы.

Сейчас Степан вернулся, снова в Харькове и призвал котов показать их единство.

"Люди смогли собрать более 16 миллионов гривен для 13-й бригады Нацгвардии "Хартия". Покажем, на что способны мы, коты", - написал Кит Степан.

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