У благодійному фонді "Хартії" наголошують, що збір важливий, адже засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) захистять захисників України від ворожих дронів.
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РЕБ та РЕР дають можливість виявляти і вчасно зупиняти коптери і "крила" ворога, а значить, захищати наших бійців і йти вперед з новими силами,
– зазначили організатори збору.
Комплекси, на які відкрили збір, допоможуть захистити військових від ворожих дронів / Фото з сайту фонду "Хартія"
Збір підтримав Кіт Степан
До збору Хартії вирішив долучитись Кіт Степан, він закликав і інших котів активно донатити, аби закрити збір "З новими силами".
Річ у тім, що Степана з Хартією поєднує рідне місто. На початку війни Степан з хазяйкою вимушено поїхали з рідного Харкова, а Хартія лишилась виганяти ворога. Тоді вони ще не були знайомі.
Зараз Степан повернувся, знову в Харкові і закликав котів показати їх єдність.
"Люди змогли зібрати понад 16 мільйонів гривень для 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія". Покажемо на що здатні ми, коти", – написав Кіт Степан.
Що треба знати про бійців "Хартії"
- "Хартія" – 13 Бригада оперативного призначення Національної гвардії України, яка входить до Гвардії наступу.
- Бригаду створено на базі добровольчого підрозділу "Хартії". Бійці брали участь у звільнені Харківщини і одними з перших вийшли на адмінкордони України.
- Підрозділ також вів боротьбу з ворогом у Сватове, Соледарі та Бахмуті.