За сбор грибов в Украине можно получить штраф: какая сумма в 2024 году

В Украине усилили ответственность за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины. Верховная Рада Украины приняла соответствующий Закон 10 октября 2024 года.

Об этом говорится в Законе по совершенствованию ответственности за правонарушения в сфере защиты растительного мира, лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины.

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За сбор грибов можно получить штраф

Законодательство предусматривает усиление ответственности за незаконную вырубку деревьев, повреждение или уничтожение лесов, а также нелегальную продажу древесины. Также документ устанавливает штрафы за самовольный сбор плодов, орехов, грибов и ягод.

Итак, соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (статья 70), за самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод на запрещенных территориях или в местах, где их сбор возможен только при наличии лесных билетов, предусмотрено наложение штрафа:

для граждан – от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 гривен до 51 гривен;

на должностных лиц – от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 гривен до 119 гривен.

Однако, после принятия законороекта штрафы ужесточатся.

Какой будет штраф за сбор грибов

После вступления в силу законопроекта №9665, украинцы будут обязаны платить штраф в размере от 425 до 850 гривен. В частности, за сбор дикорастущих плодов, орехов и ягод с нарушением установленных сроков предусмотрена ответственность в виде штрафа на указанную сумму:

для граждан – от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов, то есть от 425 гривен до 850 гривен;

для должностных лиц – от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1 700 гривен до 5 100 гривен.

Закон обеспечит надежную правовую защиту окружающей среды от незаконной вырубки, повреждения или уничтожения деревьев и кустарников, незаконного оборота, а также увеличит штрафы за сбор грибов, орехов, плодов и ягод в запрещенных местах.