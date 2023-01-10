Спокойной ночи, Москва: Притула и Стерненко показали, во что превратилась ярость украинцев

Несколько месяцев назад, 10 октября 2022 года, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Тогда же Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили новый сбор. Показываем, что удалось приобрести.

В своем телеграме волонтер Сергей Притула выложил видео. На нем он показал, на что удалось собрать украинцам тогда, когда он вместе с Сергеем Стерненко объявили сбор "На месть".

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Врага ожидает очень много "хлопка"

По словам Притулы, тогда удалось собрать 352 миллиона гривен. Часть средств потратили на покупку дронов, которые были у ребят за спинами. Такие "птички" способны лететь на расстояние до 30 километров. С их помощью будут уничтожать технику врага и их средства ПВО.

Но это только цветочки. Также удалось закупить дроны, которые будут лететь на 200, а также целых 800 километров.

Россияне, в эту игру можно играть вдвоем. Спокойной ночи, Москва,

– сказали волонтеры.

Притула и Стерненко показали дроны для атаки по оккупантам: смотрите видео

Если мы уже заговорили о беспилотниках, то не лишним будет вспомнить и другие хорошие новости. Так, Украина получит 14 мобильных систем, с помощью которых можно будет сбивать иранские дроны.

В Украину привезут VAMPIRE

Речь идет о ракетных комплексах, рассчитанные на сбивание беспилотников. Их передачу предусматривает контракт, уже подписанный американской компанией L3Harris Technologies и министерством обороны США. Сумма договоренностей составляет 40 миллионов долларов.

Нашему государству должны передать 14 таких установок. Их будут поставлять партиями. Первую из 4 систем привезут к середине 2023 года. Остальные пообещали прислать до конца текущего года.

Особенность таких установок состоит в том, что их можно установить на кузов коммерческих пикапов. А это значит, что VAMPIRE идеально подойдут для мобильной работы по дронам, которыми Украину атакует Россия.

Заметим, что у врага заканчиваются запасы "Шахидов". По имеющимся данным, он использовал уже 88% всех беспилотников. На его балансе, сообщал Резников, еще 90 БпЛА. И ими оккупанты могут совершить еще 1 – 2 массированных атаки, прежде чем получат новую партию "мопедов". Заметим, что она может содержать 200 – 300 дронов.