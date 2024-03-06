Могут преодолевать 1 000 километров: СБУ показала один из морских дронов, на которые собирали украинцы

СБУ показала первый морской дрон, который был изготовлен благодаря масштабному волонтерскому сбору. Первый образец получил название "Авдеевка".

Недавно фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с monobank и Олегом Гороховским, волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым провели масштабный сбор "Морской бой". Рекордно быстро удалось собрать почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ Sea Baby.

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СБУ показала первый образец партии: чем он отличается от предыдущих

СБУ показала первый образец партии морских дронов во время тестирования. Он получил название "Авдеевка". Этот дрон отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом.

В Службе безопасности отметили, что Sea baby 2024 года выпуска – дрон нового поколения, который усовершенствован и еще более смертоносный для врага.

Будущее именно за технологическими подходами в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать оккупантов и приближать Победу,

– сказал председатель СБУ Василий Малюк.

Как и каждая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ еще будет адаптировать новейшее бортовое вооружение.

Дрон "Авдеевка": фото СБУ

Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться различное вооружение,

– рассказал "Хантер", бригадный генерал СБУ.

Участник сбора и волонтер Игорь Лаченков отметил, что благодаря этой разработке мы отомстим врагам.

"Спасибо, что сделали свой ход в этом морском бою! Черноморский флот должен быть уничтожен и будет уничтожен", – добавил Сергей Стерненко.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тоже поблагодарил каждого, кто "сделал свой ход" во время сбора.

Отомстим за каждый украинский город, защитим украинские воды от вражеских посудин. Это – морской бой. Спасибо каждому, кто сделал свой ход,

– сказал он.

Напомним, что именно с помощью морских дронов СБУ взорвала Крымский мост и поразила в целом 11 российских военных кораблей. И очевидно, от будущих дронов в СБУ ожидают еще большей эффективности.