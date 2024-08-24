Средства будут направлены на закупку автоматизированных турелей "Сабля" для украинской пехоты. Об этом в эфире 24 Канала рассказал Сергей Притула – волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы, добавив, что автоматизированная система под пулеметы "Сабля" помогает бойцам дистанционно вести огонь. Благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь пулеметчиков.

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Турелями БФ Сергея Притулы обеспечивает 4 бригады

Волонтер рассказал, что сейчас есть 4 бригады ВСУ, которые благотворительный фонд обеспечивает автоматизированными турелями и мультифункциональными платформами: 53, 56, 57 отдельные механизированные бригады, 118 бригада ТРО. Уже передано довольно много турелей в эти бригады, но сбор на закупку дополнительных еще продлится до конца августа.

"У Ольги Харлан большое сердце, она очень переживает за все, что творится на фронте. У нас проходит сбор на автоматизированные турели "Сабля", они позволяют создать пулеметное гнездо с безопасностью для пулеметчика. 26 августа мы с Олей едем к человеку, который сделал ставку (10 миллионов гривен) и победил в аукционе", – рассказал Притула.

Волонтер отметил, что очень радуется, что публичные люди, спортсмены, люди креативной индустрии, военнослужащие отдают для благотворительных аукционов порой самое ценное, что у них есть, понимая, что помощь армии нужна прямо сейчас.

Они не держат эти вещи, чтобы хвастаться ими на пенсии. Я очень благодарен Ольге, потому что это будет, действительно, действенная помощь для армии. Этот сбор перевалит до 50 миллионов гривен и вклад Ольги – бесценный,

– отметил Притула.

Приобщиться к сбору на закупку автоматизированных турелей "Сабля" для ВСУ можно донатом на волонтерскую карточку: 5168742063537207 или на карту ПриватБанка: https://prytu.la/donate-zagin-robotiv или по ссылке: https://prytulafoundation.org/.../actual/zagin-robotiv