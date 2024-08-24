Кошти буде спрямовано на закупівлю автоматизованих турелей "Шабля" для української піхоти. Про це в етері 24 Каналу розповів Сергій Притула – волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули, додавши, що автоматизована система під кулемети "Шaбля" допомагає бійцям дистанційно вести вогонь. Завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя кулеметників.

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Турелями БФ Сергія Притули забезпечує 4 бригади

Волонтер розповів, що зараз є 4 бригади ЗСУ, які благодійний фонд забезпечує автоматизованими турелями і мультифункціональними платформами: 53, 56, 57 окремі механізовані бригади, 118 бригада ТРО. Вже передано доволі багато турелей в ці бригади, але збір на закупівлю додаткових ще триватиме до кінця серпня.

"В Ольги Харлан велике серце, вона страшенно переймається всім тим, що діється на фронті. В нас відбувається збір на автоматизовані турелі "Шабля", вони дозволяють створити кулеметне гніздо з безпекою для кулеметника. 26 серпня ми з Олею їдемо до людини, яка зробила ставку (10 мільйонів гривень) і перемогла в аукціоні", – розповів Притула.

Волонтер наголосив, що дуже тішиться, що публічні люди, спортсмени, люди креативної індустрії, військовослужбовці віддають для благодійних аукціонів часом найцінніше, що в них є, розуміючи, що допомога армії потрібна вже зараз.

Вони не тримають ці речі, щоб хвалитися ними на пенсії. Я страшенно вдячний Ользі, бо це буде, дійсно, дієва допомога для армії. Цей збір перевалить до 50 мільйонів гривень і внесок Ольги – безцінний,

– зазначив Притула.

Долучитись до збору на закупівлю автоматизованих турелей "Шабля" для ЗСУ можна донатом на волонтерську картку: 5168742063537207 або на карту ПриватБанку: https://prytu.la/donate-zagin-robotiv або за посиланням: https://prytulafoundation.org/.../actual/zagin-robotiv