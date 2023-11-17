После появления видео конфликта в столице, которое распространялось соцсетями, было начато уголовное производство. Оболонская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство.
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Что говорит прокуратура
Представители одной из благотворительных организаций подозреваются в мошенничестве. Прокуратура не указала фонд. По предварительной и неофициальной информации из соцсетей, речь может идти об организации "Спаси родную страну".
В рамках начатого уголовного производства проверяется законность деятельности благотворительного фонда, правомерность сбора ее представителями средств, их учета и целевого использования,
– говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители допрашивают лиц, имеющие отношение к фонду. Также они пытаются получить документацию о деятельности организации. В месте, где действовал этот фонд, проводятся обыски.
Конфликт с вероятными псевдоволонтерами / Фото Киевской городской прокуратуры
Что этому предшествовало
В Оболонском районе Киева 16 ноября одетые в военную форму мужчины собирали деньги и говорили, что делают это якобы для 115 бригады. По словам активистов, эти люди, представлявшиеся волонтерами, не смогли подтвердить свои слова.
В результате между ними возник конфликт. Впоследствии на место приехали правоохранители. Сотрудники полиции успокоили людей и забрали пятерых представителей благотворительного фонда в отделение.
Другие случаи псевдоволонтерства в Украине
- Напомним, калушский "волонтер" взял у украинских военных деньги якобы на приобретение для них дрона. Однако злоумышленник потратил средства не на БПЛА, а на азартные игры, после чего в течение 20 дней лгал, что вот-вот приобретет беспилотник.
- Ранее во время блокады Мариуполя мошенник взял деньги у местных жителей за эвакуацию, а затем бросил их на произвол судьбы, после чего они погибли. Этого мошенника потом задержали в Киевской области.
- В Кривом Роге на Днепропетровщине псевдоволонтер бесплатно получал амуницию для передачи на фронт. Однако подозреваемый продавал это снаряжение настоящим волонтерам.