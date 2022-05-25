Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый записался волонтером в один из фондов. Там он помогал вести документацию.
К теме "Город привидений": в Мариуполе могли погибнуть 22 тысячи человек
Как мужчина обманул потерпевшую
Подозреваемый наткнулся на сообщение девушки в одной из соцсетей, которая просила помочь вывезти ее маму и отчима из блокадного Мариуполя. Муж ответил, что может организовать это за 10 тысяч гривен.
Потерпевшая сразу перевела сумму на карту "волонтера" и ждала приезда родных. Она надеялась на договоренность и не искала других вариантов их спасения.
Впрочем, по данным следствия, 20 марта в результате пустых обещаний подозреваемого и его промедления родители потерпевшей погибли во время обстрелов Мариуполя.
Даже после этого подозреваемый долгое время уверял женщину, что с ее родными все хорошо, но полученные за перевозку деньги не вернул,
– сообщили в прокуратуре.
Схема была не новой для мужчины
По данным Киберполиции , задержанный также присвоил примерно 250 тысяч гривен за топливо для военных, которое он даже не планировал покупать.
"Под предлогом обеспечения волонтеров талонами на топливо, брал у последних деньги, однако свои обязательства не выполнял, а средства не возвращал. По такой схеме в течение марта 2022 злоумышленник обманул трех волонтеров", – рассказал Игорь Клименко.
По ходатайству прокурора на время следствия мужчина будет находиться под стражей без возможности внесения залога". Суд арестовал подозреваемого на 50 дней – в рамках досудебного расследования.
Киберполиция разоблачила мошенника из волонтерской организации: смотрите видео
Ситуация в блокадном Мариуполе: важные новости
- Завод "Азовсталь" продолжает сражаться с российскими оккупантами. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что еще двое захватчиков 24 мая взорвались на территории меткомбината.
- Оккупанты не перестают депортировать украинцев из Мариуполя. Только 24 мая в "фильтрационные" лагеря прибыли более 300 мариупольцев.
- Ситуация с захоронениями в Мариуполе стала еще сложнее, чем раньше. Россияне заставляют местных платить деньги за разрешение перезахоронить людей.
- В подвале под завалами одной из мариупольских многоэтажек нашли около 200 тел погибших. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России покинуло место работ.
- Мариуполь находится на грани эпидемиологической и экологической катастрофы. ВОЗ уже делает заявления по поводу возможного распространения холеры в городе.