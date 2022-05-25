Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що підозрюваний записався волонтером в один із фондів. Там він допомагав вести документацію.

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Як чоловік обманув потерпілу

Якось він натрапив на допис дівчини у соцмережі, яка просила допомогти вивезти її маму та вітчима з блокадного Маріуполя. Чоловік відповів, що може організувати це за 10 тисяч гривень.

Потерпіла одразу перевела цю суму на картку "волонтера" й чекала приїзду рідних. Вона сподівалася на домовленість, тож не шукала інших варіантів порятунку рідних.

Втім, за даними слідства, 20 березня внаслідок порожніх обіцянок підозрюваного та його зволікання, батьки потерпілої загинули під час обстрілів Маріуполя.

Навіть після цього підозрюваний тривалий час запевняв жінку, що з її рідними все гаразд, та отримані за перевезення гроші не повернув,

– повідомили у прокуратурі.

Схема була не новою для чоловіка

За даними Кіберполіції, раніше затриманий вже привласнив приблизно 250 тисяч гривень за паливо для військових, яке він навіть не планував купувати.

"Під приводом забезпечення волонтерів талонами на паливо, брав у останніх гроші, однак свої зобов'язання не виконував, а кошти не повертав. За такою схемою протягом березня 2022 року зловмисник ошукав трьох волонтерів", – розповів Ігор Клименко.

За клопотанням прокурора на час слідства чоловік перебуватиме під вартою без можливості внесення застави". Суд арештував підозрюваного на 50 днів – у межах досудового розслідування.

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