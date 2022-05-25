Окупанти перебувають у важкому стані

Відомо, що підірвалися на заводі сапери. Вони приїхали в Маріуполь з фейкової "республіки" на Донбасі.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти – у важкому стані. Зараз їх лікують українські медики в захопленому Маріуполі. Ймовірно, ворожі бійці не виживуть.

Азовсталь продовжує битись навіть зараз. Маріуполь. Незламний та Нескорений,

– наголосив Андрющенко.

Схожий випадок напередодні

24 травня радник мера Маріуполя розповів, що під час розмінування "Азовсталі" 4 сапери-окупанти підірвалися на міні. Один з них перебував у важкому стані, двоє – зазнали травм середнього ступеня, а ще один постраждалий обійшовся легкими пошкодженнями.

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"

16 травня з блокадного заводу евакуювали 53 важкопоранених українських військових. Їх відвезли до лікарні в окупованому Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор доставили в Оленівку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що далі наших захисників обміняють на російських полонених і вони повернуться в Україну.

18 травня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина" розповів, що евакуація військових триває. Боєць розповів, що командування перебуває на території "Азовсталі".

Міжнародний комітет Червоного Хреста не повідомляє, скільки саме вивезли військових та їхні імена. Усе це роблять з міркувань безпеки. Водночас рідні захисників можуть звернутися з відповідним запитом та отримати інформацію.

За даними британської розвідки, з території металургійного комбінату вийшли близько 1700 військових. Скільки ще бійців залишилися – невідомо. Розвідники вважають, що після захоплення Маріуполя російська армія перекине сили напрямки на Сході України.

Співробітники Червоного Хреста заявили, що перевірили умови, в яких перебувають наші бійці на окупованих територіях. Більше подробиць не розповіли.

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