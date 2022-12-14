Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022

Сборная Франции смогла пробить в финал чемпионата мира по футболу. Для французов это будет второй подряд финал чемпионата мира.

Сборная Франции в полуфинале обыграла главную сенсацию ЧМ-2022 сборную Марокко. Забив в каждом из таймов по одному голу (в обоих случаях после заблокированных ударов Мбаппе), Франция победила 2:0. И вышла в финал.

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Стоит отметить, что для Франции это будет второй финал чемпионата мира. Именно французы являются действующими чемпионами мира. Этот титул команда завоевала на ЧМ-2018.

Как Франция шли в финал ЧМ-2022

Франция свое выступление на турнире начала с побед над Австралией и Данией. Обеспечив себе досрочный выход в 1/8 финала, в последнем матче группового этапа Франция проиграла Тунису. Хотя "ле бльо" и забили гол в конце матча. Но арбитр его отменил уже после финального свистка.

В 1/8 финала Франция без особых проблем обыграла Польшу. А вот в четвертьфинале было сложное противостояние с Англией. И только промах Кейна с пенальти в конце встречи не дал перевести матч в овертайм. А уже в полуфинале французы обыграли Марокко.

В финале Франция сыграет против Аргентины. Этот матч состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало в 17.00.

Франция в финалах чемпионата мира

Для Франции это четвёртый выход в финал чемпионата мира. Первый был в 1998 году, когда Франция была хозяином турнира. И тогда удалось победить.

И именно после этого европейские сборные ожидало "проклятие чемпионов". Выигравшие Мундиаль сборные из Европы на следующем турнире не выходили из группы. И именно французы это "проклятие" и сломали. Они ведь в 2018 году стали чемпионом, а в 2022 году не только вышли из группы, но и дошли до финала.

Еще однажды Франция играла в финале чемпионата мира 2006 года. Для многих футбольных болельщиков это памятный матч, тогда в финале играли Италия и Франция. И в компенсированное время француз Зинедин Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци, за что получил красную карточку. А французы уступили в серии пенальти. После этого Зидан объявил об окончании карьеры.