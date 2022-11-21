В знак протеста против произвола власти: сборная Ирана отказалась петь гимн – видео

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Перед началом поединка с Англией иранские футболисты отказались исполнять гимн страны.

В Катаре стартовал 22-й чемпионат мира по футболу. В понедельник, 21 ноября, в матче группы В встречаются сборные Англии и Ирана.

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На официальной церемонии, предшествовавшей началу матча, игроки сборной Ирана отказались исполнять национальный гимн. Таким образом, футболисты выразили протест против преступной политики режима.

Видео протеста игроков сборной Ирана

Как известно, в Иране продолжаются антиправительственные протесты, начавшиеся из-за убийства Махсы Амини.

Протесты своего народа поддержал легендарный бомбардир сборной Ирана Али Даэи. В октябре его арестовали. Сообщалось о том, что его даже приговорили к смертной казни.

Напомним, что в одной группе с Ираном играют национальные команды Англии, США и Уэльса.